تمركز سيارات شفط المياه فى شوارع الغربية تحسبا لهطول أمطار غزيرة

الغربية فريق محافظات

رفعت محافظة الغربية حالة الطوارئ في كافة القطاعات الخدمية تحسبا لسقوط الأمطار تزامنا مع توقعات هيئة الارصاد الجوية بسقوط أمطار على محافظات مصر.

ووجه محافظ الغربية رؤساء المدن والأحياء بنشرب سيارات شفط المياه في الشوارع والمناطق الحيوية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، استعدادا لهطول الأمطار فى أى وقت.

وتابع المحاسب سعد نصر رئيس حي ثان المحلة الكبري تمركز سيارات الشفط، رافقه المهندس محمود عاطف رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحلة.

وأوضح رئيس الحى أنه تم رفع درجة الاستعداد لمواجهة أى أمطار والتعامل معها في الحال، مشيرا أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة والاستعداد لمواجهة أى ظروف طارئة.

وأشار أنه تم الانتهاء من تطهير بالوعات الأمطار وإزالة أى عوائق موجوده بها لضمان شفط تجمعات المياه الناتجة عن هطول الأمطار، كما تم تنفيذ تم محاكاة أسفل الانفاق للتأكد من استيعاب تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار.