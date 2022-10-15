اليوم السابع
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السبت، 15 أكتوبر 2022 03:48 م
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تفاقم الشبورة المائية بسماء الإسكندرية بسبب منخفض البحر المتوسط.. صور

السبت، 15 أكتوبر 2022 03:20 م
تفاقم الشبورة المائية بسماء الإسكندرية بسبب منخفض البحر المتوسط.. صور تفاقم الشبورة المائية بسماء الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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شهدت محافظة الإسكندرية، تفاقم الشبورة المائية، خاصة على مسطح البحر، بسبب منخفض البحر المتوسط، الذى أدى إلى ارتفاع درجة الحرارة، حيث سجلت الإسكندرية 29 درجة فى العظمى و22 درجة فى الصغرى، مسجلة ارتفاع فى درجات الحرارة بواقع 3 درجات، مقارنة بالأيام الماضية، يأتى ذلك فى حين أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات من سقوط أمطار رعدية فى المساء تصل نسبتها إلى 80%.
 
ومع اقتراب المنخفض الجوى الذى يسيطر على البحر المتوسط ، تنخفض درجات الحرارة والذى أدى الى ارتفاع درجة الحرارة وتكوين شبورة على مسطح البحر المتوسط ، حيث حذرت هيئة الارصاد الجوية من أنه كلما اقترب المنخفض الجوى سيؤدى ذلك الى انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة وهطول الأمطار الرعدية.
 
يأتى ذلك مع سقوط امطار خفيفة فى مناطق متفرقة من أحياء العامرية وغرب وشرق ووسط الإسكندرية.
 
وحذرت محافظة الإسكندرية المواطنين من الطقس المتقلب المتوقع مساء اليوم، حيث من المتوقع أن تشهد المحافظة أمطار رعدية أحيانا، وأصدرت المحافظة مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى، ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار فى التحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.
 
وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة علي مستوي الأحياء، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلي تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً.
 
وأشار المحافظ إلى استمرار التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية.
 
 
ارتفاع درجة الحرارة بالاسكندرية
ارتفاع درجة الحرارة بالاسكندرية

ارتفاع نسبة الرطوبة بالاسكندرية
ارتفاع نسبة الرطوبة بالاسكندرية

استمرار ارتفاع درجة الحرارة و شبورة مائية على الاسكندرية
استمرار ارتفاع درجة الحرارة و شبورة مائية على الاسكندرية

المنخفض الجوى يبدأ بالاسكندرية بشبورة مائية
المنخفض الجوى يبدأ بالاسكندرية بشبورة مائية

تفاقم الشبورة المائية
تفاقم الشبورة المائية

شبورة مائية على مسطح البحر
شبورة مائية على مسطح البحر

شبورة مائية كثيفة
شبورة مائية كثيفة

طقس الاسكندرية الآن
طقس الاسكندرية الآن

كثافة الشبورة بسبب منخفض البحر المتوسط
كثافة الشبورة بسبب منخفض البحر المتوسط
 

 


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