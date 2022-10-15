تعمل إيه لو شاكك فى تعاطى سائق مدرسة ابنك المواد المخدرة.. اعرف التفاصيل

كتب مدحت وهبة

يكثف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية، بالتعاون مع الجهات المعنية طوال فترة الدراسة.

ويتلقى الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023" الشكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم فى تعاطى سائقى أتوبيسات المدارس، ويتم نزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة سيتم فصله من المدرسة وأيضا تحرير محضر وإحالته للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، قد استعرضت تقريرا عن نتائج حملات لجان الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية، حيث تم الكشف على 699 سائقا خلال أول أسبوع من العام الدراسى الحالى 2022/2023، بالعديد من المحافظات المختلفة.