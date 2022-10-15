"تعليم الإسكندرية" يكرم الفائزين في المسابقة القومية لمهارات التعليم الفني

الإسكندرية جاكلين منير

قام الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم ص اليوم، بتكريم الطلاب الفائزين في المسابقة القومية للمهارات للتعليم الفني والحاصلين على ست ميداليات، وذلك بحضور نادية فتحي وكيل المديرية وأمل حسان مدير عام التعليم الفني .

وأكد أبوزيد، على أن تطوير التعليم الفني في مصر أولوية حكومية لخدمة احتياجات سوق العمل بمعايير جودة عالمية، مشيرًا إلى أن تحقيق التنمية الاقتصادية الحقيقية يبدأ من اهتمام القيادة السياسية بهذا التطوير ووضعه على رأس قائمة أولويات رؤية مصر 2030 .

وأوضح مدير المديرية أن فريق الإسكندرية شارك بأحد عشر طالب وطالبة من محافظة الإسكندرية صناعى وفندقى وتكنولوجية بالمرحلة النهائية وتم تصعيد طالبين وحصلا على ميداليات ذهبية والتأهل للمسابقة العالمية بفنلندا وفرنسا قريبًـا، وهما "أحمد خالد محمد عبد الرحيم بمدرسة إسكندرية الفنية المتقدمة(CAD)، وملك محمد فوزى بمدرسة رشدي الصناعية بنات ( تجميل )، وحصلت رحمة محمد مصطفى ( فني طهي ) من المدرسة الفندقية المتقدمة ، ومحمد مجدى السيد بمدرسة الورديان الفنيةالمتقدمة ( تك الويب ) على المركز الثاني جمهوري والميدالية الفضية ،كما فاز زياد عطا الله ( فني طهي ) بالمدرسة الفندقية المتقدمة ، وفريدة محمد قابيل بمدرسة رشدي الصناعية بنات (تجميل) بالمركز الثالث جمهوري والميدالية البرونزية ، وحصل سعد أحمد سعد على المركز الرابع جمهوري ( فني طهي) ، فيما فاز بالمركز الخامس أحمد محمود السيد ( فني طهي ) من المدرسة الفندقية المتقدمة ، و رنين أشرف عبد السعيد ( تجميل ) بمدرسة رشدى الصناعية بنات ، ويوسف احمد عبد المنعم في ( تطوير برمجيات الموبايل ) من مدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية، وكذلك يوسف علاء نصر في كابلات شبكة الإنترنت".

يُذكَر أنّ التصفيات النهائية للمسابقة الوطنية الأولى للمهارات world skills Egypt

للتعليم الفني أُقيمَت على مستوى الجمهورية على مدار ثلاثة أيام من التصفيات النهائية في الفترة من 20 حتى 22 من سبتمبر الماضي بمقر مدرسة الفنية المتقدمة تكنولوجيا المعلومات ، وبحضور المهندسة أمل حسان مدير عام التعليم الفنى وأحمد فتحي مدير إدارة التعليم الصناعى بالمديرية وعزة إبراهيم مدير إدارة التعليم التجارى والفندقي ومصطفى ياسين مسئول إعلام التعليم الفني .

وقام بالإشراف على الفريق المشارك في المسابقة المهندسة غادة المليجي موجه أول تجميل علمي وموجه جمهوري وخبير تحكيم دولي ، والمهندس إسلام جابر أحمد معلم أول خبير تحكيم دولي مدرسة إسكندرية الفنية المتقدمة ، والمهندس سعيد صلاح معلم خبير بمدرسة إسكندرية الفنية المتقدمة ، و شيرين أنور أحمد مصطفي معلم أول فندقى وخبير تحكيم دولي بمدرسة اسكندرية الفندقية المتقدمة ، وعلاء السيد بمدرسة الورديان الفنية المتقدمة .