تعرف على جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، عن ضبط:

فى مجال الأمن العام: استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") أسفرت عن ضبط (117) متهم، وبحوزتهم (41 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 54 قطعة سلاح أبيض).

• ضبط (58) قضية إتجار بالمواد المخدرة.

• تنفيذ (7143) حكم قضائى متنوع.

• ضبط (650) قضية متنوعة.

• ضبط تشكيل عصابى ضم (3) متهمين لإرتكاب حادث.



فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة: أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن مصرع 2عنصر وضبط (802) عنصر آخر بنطاق مديريات أمن ( أسيوط – الجيزة – الغربية – القليوبية – الدقهلية – السويس – كفر الشيخ – الشرقية – جنوب سيناء – قنا – سوهاج – المنيا – دمياط – البحر الأحمر – الأقصر – المنوفية – الإسكندرية – الإسماعيلية – بورسعيد – أسوان – مطروح – الفيوم - البحيرة).

وضبط بحوزتهم (352 قطعة سلاح نارى - عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة المتنوعة)، وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (قتل - سرقة بالإكراه - سلاح - مخدرات)، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.



فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة: تم ضبط (1230) قطعة سلاح نارى أبرزها (113 بندقية آلية –رشاش– 157بندقية مششخنة وغير مششخنة – 79 مسدس – 880 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 135 خزينة).

• ضبط (2) ورشة لتصنيع الأسلحة النارية: ضبط بداخلهما (3 فرد محلى – 11مسدس – عدد من "الطلقات النارية وطلقات الصوت" - أدوات وأجزاء التصنيع).

• ضبط (1670) قطعة سلاح أبيض.



فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة: 1. ضبط (9) تشكيلات عصابية ضموا (28) متهم إعترفوا بإرتكاب (14) حادث سرقة متنوع.

2. ضبط (121) قضية أحداث.

3. ضبط (7055) قضية مرافق عامة.

4. ضبط (10) سيارات مُبلغ بسرقتها.

5. كشف غموض (80) حادث متنوع ، أبرزهم (حريق عمد – قتل – سرقة بالإكراه – إنتحال صفة) ، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (108) متهم.



فى مجال تنفيذ الأحكام: تم تنفيذ (574364) حكم قضائى، وذلك على النحو التالى:

• (2358) حكم جناية .

• (196673) حكم حبس.

• (292732) حكم غرامة.

• (82601) مخالفة.



فى مجال الأمن الإقتصادى: • القضايا التموينية:

• ضبط (28) قضية إسطوانات بوتاجاز ، بمضبوطات بلغت (34945 إسطوانة بوتاجاز، تقدر قيمة الغاز المدعم 4717575 جنيه).

• ضبط (28) قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (724454 لتر ).

• ضبط (11119) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (3119٫607) طن عينى ومستندى ، أبرزها ضبط (382) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات بلغت (1710,191 طن - 525722 ألف عبوة غذائية متنوعة – 418014 قطعة) ، وكذا ضبط (117) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت (60٫672طن "سكر" – 14759عبوة "زيت طعام").

• ضبط (5001) قضية مخالفات المخابز.. بمضبوطات بلغت (256,300 طن دقيق بلدى مُدعم – 13815 رغيف بلدى مدعم – 1687 بطاقة تموينية ذكية – ماكينة صرف خبز).

• ضبط (106) قضية فى مجال التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب بمضبوطات بلغت ( 1480,805 طن أرز شعير).

• ضبط (5) قضايا فى مجال حجب السلع الإستراتيجية .. بمضبوطات بلغت (86 طن – 10560 لتر).

• ضبط (113) قضية إستيلاء على السلع المدعومة ، بمضبوطات أبرزها (54٫682 طن سلع ومواد غذائية مُدعمة متنوعة – 17489 عبوة "زيت تموينى").

• ضبط (5) قضايا فى مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء.. بمضبوطات بلغت (54 طن "أسمنت" ).

• ضبط (2945) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية، بمضبوطات بلغت (511,499 طن –7244 عبوة – 6308 قطعة).

• ضبط (229) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر، بمضبوطات بلغت (122574 عبوة "سجائر").



قضايا التيار الكهربائى: • ضبط (68987) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (64,100,685) مليون جنيه.

قضايا التهرب الضريبى: • ضبط (2425) قضية فى مجال التهرب الضريبى: (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين) بمبالغ مالية بلغت (2,937,265,800) مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (7,739,851) مليون جنيه. قضايا الأموال العامة: • ضبط (42) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة.. بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها (76,925,656 مليون جنيه)، أبرزها:

ضبط عدد (25) قضية فى مجال (الإتجار والتعامل فى النقد الأجنبى) بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة (عملات "محلية – أجنبية") بما يعادل (38,799,656 مليون جنيه).



قضايا النقل والمواصلات: • ضبط (1766) قضية متنوعة ، أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة).

• ضبط تشكيل عصابى ، ضم (2) متهم لإرتكابهما واقعة إختلاس.



قضايا المصنفات: • ضبط (372) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية على النحو التالى: (210) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات بلغت (296) قطعة أبرزها (أجهزة حاسب آلى – أجهزة ريسيفر – وحدة معالجة مركزية – أجهزة راوتر ) ، وكذا ضبط (162) قضية فى مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت (7808) تمثلت فى (كتب تعليمية وأدبية دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).



قضايا البيئة والمسطحات المائية: تم ضبط (924) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - غزل مخالف - جوابى مخالفة) ، وضبط (1830) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، و (878) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف، و (206) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، و (192) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، وكذا تأمين (923) لنش سياحى.



فى مجال مكافحة المخدرات: تم ضبط عدد (2709) قضية إتجار بالمواد المخدرة بإجمالى (3023) متهم.

• كمية من مخدر البانجو ، وزنت (2101,732 كيلو جرام).

• كمية من مخدر الحشيش المخدر ، وزنت (584,216 كيلو جرام).

• كمية من مخدر الهيروين ، وزنت (180,199 كيلو جرام).

• كمية من مخدر الإستروكس ، وزنت (79,814 كيلو جرام).

• كمية من مخدر الآيس "الشابو" ، وزنت (28,18 كيلو جرام).

• كمية من مخدر الأفيون وزنت (2,915 كيلو جرام).

• كمية من مخدر الكراك وزنت (750 جرام).

• كمية من مخدر الفودو وزنت (420 جرام).

• كمية من مخدر "إل إس دى" وزنت (120 جرام).

• كمية من مخدر الكوكايين ، وزنت (10 جرام).

• عدد (103062 قرص ترامادول مخدر).

• عدد (44706 قرص مؤثر مخدر).

• عدد (107 قرص كبتاجون مخدر).

• كمية (20 سم3 ) ماكستون فورت.

• ضبط قضية غسل أموال بلغ الإجمالى قرابة 31 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة.

• ضبط (6) مراكز غير مرخصين لعلاج الإدمان، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (99 مليون جنيه).

فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك: أسفرت الجهود عن ضبط (133) قضية بإجمالى (141) متهم، بمضبوطات بلغت (11 طن و 268 كيلو جرام).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: 1. ضبط (730771) مخالفة مرورية متنوعة.

2.ضبط (308734) مخالفة تجاوز السرعات المقررة.

فى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية:

تم رفع (327 سيارة – 48 دراجة نارية).



فى مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية: تم ضبط (9201) مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس "الخوذة".

كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن الآتى:

•المرور على 168 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة ل893 من سائقى حافلات المدارس، وسلبية جميع العينات.

•فحص 610 مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية ، وتبين عدم مطابقة 30 مركبة لشروط لصلاحية الفنية.

•إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (3504) من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية 163 سائق منهم.

كما أسفرت جهود رصد مخالفات قائدى المركبات بتركيب أجهزة التنبيه الضوئية "الفلاشر" أو الصوتية "السارينة" الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها أو إستعمالها إلا على مركبات الطوارئ على مستوى الجمهورية عن ضبط الآتى:

•فى مجال الحملات المرورية وضبط المركبات المخالفة: تم ضبط عدد (954) مخالفة أجهزة صوتية ، ضبط عدد (1218) مخالفة الأجهزة الضوئية، ضبط (2807) مخالفة زجاج ملون بدون تصريح ، ضبط (2997) مخالفة ملصقات.

•ضبط عدد (39) محل لبيع الأجهزة "الصوتية والضوئية"، ضبط عدد (244) أجهزة صوتية ، ضبط عدد (451) أجهزة ضوئية، ضبط عدد (279) ملصقات مخالفة.

فى مجال أمن الموانئ: ضبط (22) قضية تهريب (بضائع - مستحضرات تجميل - مكملات غذائية)، و50 قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية - جنحة مرورية).