تعرف على تطور معدلات نمو الاقتصاد المصرى منذ 2013

كتبت أسماء أمين

نجح الاقتصاد المصرى تحقيق معدلات نمو مرتفعة فاقت التوقعات ، خلال السنة المالية 2021/2022 ، فقد شهد الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 6.6٪ في السنة المالية 2022/2021 ، مقابل 3.3٪ في العام السابق، حيث نما الاقتصاد بشكل أسرع مما كانت تتوقعه الحكومة ، حيث توقعت في البداية 6٪ -6.2٪، كما كانت أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي عند 5.9٪.

ويمثل هذا أعلى معدل نمو منذ عام 2008، وفق تقرير لوزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعن تطورات معدلات النمو الاقتصادى منذ 2013 إلى الأن:

1- سجل معدل النمو الاقتصادي عام 2013/2014 نحو 2.9%

2- وفى عام 2014/2015 سجل معدل النمو 4.4%

3-وفى عام 2015/2016 سجل معد النمو 4.4%

4- وفى عام 2016/2017 سجل معدل النمو 4.4%

5- وقى عام 2017/2018 سجل معدل النمو 5.3%

6- وفى عام 2018/2019 سجل معدل النمو 5.6%

7- وفى عام 2019/2020 سجل 3.6%

8- وفى عام 2020/2021 سجل معدل النمو 6.6%