اليوم السابع
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تعرف على المعادن الموجودة فى الهواتف الذكية المهددة بالاختفاء

السبت، 15 أكتوبر 2022 12:10 م
تعرف على المعادن الموجودة فى الهواتف الذكية المهددة بالاختفاء الهواتف الذكية
كتبت ـ منال العيسوى

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تحتوي أجهزة الهواتف المحمولة عدد من المعادن التي يتم اتخاذها من مصادرها الطبيعية خلال عمليات تصنيع كافة الأجهزة الإلكترونية والتى أكد علماء الجيولوجيا أنها بصدد الاختفاء، وهى فى الأصل مورد طبيعى لابد من الحفاظ عليه، حيث تحتوي الهواتف الذكية على حوالي 30 عنصرًا مختلفًا، بعضها ينفد من الأرض.
 
 
خلال هذا التقرير نرصد أهم  هذه المعادن  والأجهزة التى توجد فيها:
 
أولا: الغاليوم ويستخدم في موازين الحرارة الطبية والمصابيح LED  وكذلك الألواح الشمسية والتلسكوبات .
 
ثانيا الزرنيخ الذي  يستخدم في الألعاب النارية ويعد كمادة حافظة للأخشاب.
 
ثالثا : الفضة وتستخدم في المرايا، والعدسات التفاعلية التي تغمق في ضوء الشمس والملابس المضادة للبكتيريا والقفازات للاستخدام مع الشاشات التي تعمل باللمس.
 
رابعا: الإنديوم الذي يستخدم في الترانزستورات والرقائق الدقيقة وأنظمة رش النار كطلاء لمحامل الكرة في سيارات الفورمولا والألواح الشمسية.
 
خامسا: الإيتريوم الذى يستخدم في مصابيح LED البيضاء وعدسات الكاميرا ويمكن استخدامه لعلاج بعض أنواع السرطان.
 
سادسا: التنتالوم الذى يستخدم في عمليات الزرع الجراحية  والأقطاب الكهربائية أضواء النيون، و شفرات التوربينات ، وفوهات الصواريخ وأغطية الأنف للطائرات الأسرع من الصوت ، وأجهزة السمع وأجهزة تنظيم ضربات القلب.
 
جدير بالذكر انه يحتوي مليون هاتف محمول  على 24 كيلوجرام من الذهب، و16 ألف كيلوجرام من النحاس، و350 كيلوجرامًا من الفضة، و14 كيلوجرامًا من البلاديوم، وهذه المواد يمكن استعادتها وإدخالها إلى دورة الإنتاج مجددًا.
 
 

المخلفات الالكترونية

اعادة التدوير

قمة المناخ

العناصر بالالكترونيات

استخراج الدهب



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