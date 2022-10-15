تصرف معاش المرحوم على عريسها.. اعرف تفاصيل ضبط سيدة في سوهاج

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

"تصرف معاش المرحوم وتصرفه على عريسها"، هكذا استمرت سيدة على مدار17 سنة في سوهاج حتى تم القبض عليها معترفة بجريمتها وتم استعادة الأموال.

وتلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من (محام لإحدى هيئات التأمين الإجتماعى بسوهاج) بقيام (إحدى السيدات- مقيمة بمحافظة سوهاج) بالإستيلاء على أموال إحدى هيئات التأمين الإجتماعى– بدون وجه حق– بالمخالفة لأحكام القانون.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وقيام المذكورة بالإستمرار فى صرف معاش زوجها المتوفى منذ عام 2005 بالرغم من زواجها بآخر، وعدم إخطار الهيئة المشار إليها بذلك ، وهو الأمر الذى مكنها من الإستيلاء على مبالغ مالية - دون وجه حق - .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها.. وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.