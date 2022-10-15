تسليم الشهادات لخريجي الدورة التدريبية للتطوير المهني بجامعة أسوان

أسوان- صلاح المسن

صرح الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب، بأن المركز الجامعي للتطوير المهني في جامعة أسوان، يقدم برنامجا تدريبيا تحت اسم مهارات التوظيف، لـ ٢٧ من طلاب جامعة أسوان، وذلك بمقر المركز في الحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة.

وأضاف الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان، في" تصريحات صحفية"، بأن المركز يعمل بشكل كبير على تخريج خريجين على قدر عال من الكفاءة والمهارة المطلوبة لسوق العمل، والعمل علي تقديم الاستشارات الوظيفة المختلفة، كما يوجد هناك آلية ونظام لاختيار الطلاب المستفيدين حتى يضمن حصولهم على كافة الخدمات المقدمة من قبل المركز بكل شفافية وحيادية وفق المعايير والشروط الموضوعة.

وأضاف نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب أن المركز يقدم مجموعة من التدريبات التي تؤهل طلاب وطالبات الجامعة لسوق العمل، وذلك من خلال أختيار الطلاب المتميزين وتقديم التدريبات اللازمة لهم في إطار المهارات المهنية المختلفة ومهارات التواصل الفعال.

وأوضحت ليلي سعدي نائب مدير المركز ان مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني التي تنفذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع وكالة التنمية الدولية الأميركية ووزارة التعليم العالي والذي بدأ عام ٢٠١٧ وتشارك به حتى الان ١٣ جامعة حكومية ب ١٩ مركز جامعي والمقرر الوصول ل ٣٠ مركز على مستوي ٢٠ جامعه حكومية والذي يهتم بتجهيز الطلاب بالمهارات المطلوبة لسوق العمل.

وأشارت رؤية مصطفي الي أنه من أهم مكونات عمل المركز تنفيذ دراسات ومسوح سوق العمل كما انه يوجد بالمركز قاعدة بيانات تضم كافة الطلاب والخريجين المستفيدين من كل الخدمات المقدمة.

وأشاد مكرم رمضان خوجلي منسق التدريب بالمركز ان المركز منذ انشاءه قام بتنفيذ ٢٩٩ دوره تدريبه واستفاد منها ٦٠٥٠ طالب منهم ١٤٠ لمهارات التوظيف والذي يعد من البرامج الاساسيه التي يقدمها المركز بالتعاون مع الجامعه الأمريكية بالقاهرة وشركة اسباير للحلول والاستشارات التدريبيه لاعداد الخريجين لسوق العمل حيث يساعد الطلاب في التعرف على ميولهم ومهاراتهم وكيفية توظيفها كما ينمي لديهم مهارات العرض والتقديم أيضا حتي يستطيعون من خلاله التعرف على نقاط القوة والضعف لديهم من خلال تحديد مجالات العمل المناسبه للإمكانياتهم واستعداداتهم الوظيفية.

كما شهد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب فاعليات ختام التدريب الذي يقام بالمركز الجامعي للتطوير المهني بالحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة، وتسليم الشهادات، والتقاط بعض الصور التذكارية مع الطلاب.