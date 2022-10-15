تحرير 22 ألف قضية تموينية فى 9 أشهر لضبط الأسعار بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

كشفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج تنفيذها حملات تموينية بتعاون مشترك ما بين المديرية ومديريات الأمن والصحة الطب البيطرى والزراعة وجهاز حماية المستهلك وذلك منذ بداية العام الدراسى 2022 وحتى شهر سبتمبر من ذات العام وتم تحرير 22 ألف قضية تموينية متنوعة.



ومن جانبه أوضح محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج فى تصرح خاص لليوم السابع أن هناك خطة للحملات التموينية على مستوى الإدارات بالمحافظة بمختلف المراكز تستهدف الأسواق من اجل ضبط الأسواق وتستهدف محلات الجزارة من أجل ضمان تقديم لحوم صالحة للإستهلاك الأدمى للمواطنين بالإضافة إلى حملات على المخابز البلدية لضمان إنتاج خبز جيد بتناسب مع الموصفات القياسية لرغيف الخبز وهناك حملات أيضا تم تنفيذها على العيادات والمعامل الغير مرخصة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك العيادات.



وأكد محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية أن من بين القضايا التموينية التى تم ضبطها تحرير 19 ألفا و783 محضرًا فى مجال المخابز، وتحرير 2974 محضرًا تموينيًا فى مجال الأسواق وتنوعت المحاضر بين: خبز ناقص الوزن وتصرف فى حصة الدقيق ومنشأة دون ترخيص ومواد غذائية مجهولة المصدر وتجميع بنزين وعدم القيد فى السجلات وعدم إعطاء بون صرف وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، ووفى مجال الأسواق تم تحرير محاضر "عدم الإعلان عن الأسعار ومحال دون ترخيص وحيازة سلع محظور تداولها وعيادات غير مرخصة ومعامل تحاليل تم تشميع تلك العيادات والمعامل بالإشتراك مع مديرية الصحة.



وفى نهاية التصريحات أشار محمد إبراهيم وكيل وزار التموين أن المديرية مستمرة فى أعمال الحملات على كافة الإدارات لضبط الأسواق والحد من الغش التجارى وغش السلع وضمان تقديم منتج سليم يتوافق مع المواصفات القياسية المقررة.