تجديد حبس سيدة وابنها وابنتها لاتهامهم بقتل صديقة الأولى في قليوب

وكان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة لسيدة في رشاح بمنطقة زاوية النجار بدائرة المركز.

وبإجراء التحريات بقيادة المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، تبين أن وراء قتل المجنى عليها "نورا. ا"، 37 سنة، سيئة السمعة، صديقتها "نورا. م"، 40 سنة، سيئة السمعة وأبنائها "كامل. ط"، 20 سنة، و"سلمى. ط"، 18 سنة، مقيمين بمنطقة عزبة رشوان بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وتبين نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات مالية على إدارة شقق سيئة السمعة فقام المتهمين باستدراج المجنى عليها وقتلها وإلقاء جثتها في رشاح بمنطقة زاوية النجار بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين "نورا. م"، 40 سنة، وأبنائها "كامل. ط"، 20 سنة، و"سلمى. ط"، 18 سنة تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق وتم التجديد لهم.



