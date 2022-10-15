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تجارية القاهرة تشكل غرفة عمليات لتلقى مقترحات منتسبيها حول المؤتمر الاقتصادى

السبت، 15 أكتوبر 2022 11:02 ص
تجارية القاهرة تشكل غرفة عمليات لتلقى مقترحات منتسبيها حول المؤتمر الاقتصادى الغرف التجارية - ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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كشف المهندس سامح زكي نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية ان المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة  طلب مشاركة كل منتسبي الغرفة التجارية للقاهرة  من تجار وصناع ومؤدي خدمات في وضع رؤية ومقترحات حالية ومستقبلية لكل قطاع من أجل طرحها خلال المؤتمر الاقتصادي المقرر إقامته في الفترة من 23 إلي 25 من أكتوبر الجاري بالعاصمة الإدارية.
 
وقال (زكي) خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الشهبندر، إنه تم تشكيل غرفة عمليات لتلقي كافة المقترحات من الشعب التجارية في الأنشطة المختلفة وتنقيتها ووضعها في ورقة عمل تراعي التركيز علي دعم الصناعة المحلية وزيادة الإنتاج ورفع معدلات التصدير وغيرها من المحاور الداعمة لتنمية الاقتصاد القومي من خلال الرؤية العامة للدولة 2030.
 
ونوه نائب رئيس غرفة القاهرة، إلي أن هناك بعض المقترحات والتوصيات التي تلقتها غرفة العمليات من خلال الاجتماعات التي تمت بمقر الغرفة لبعض الشعب التجارية، وجاري استكمال تلقي باقي المقترحات فيما يتعلق بالمؤتمر الاقتصادي.

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