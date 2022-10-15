بورسعيد الساحرة تتمتع بأجواء مشمسة.. والزائرون يستمتعون بجمال الشاطئ.. صور

بورسعيد محمد فرج

تشهد بورسعيد المدينة الساحلية الساحرة التى تقع على شاطئ البحر الأبيض المتوسط حالة من الطقس المائل للحرارة وسط أجواء خريفية مشمسة وسماء صافية .

ورصدت عدسة "اليوم السابع" الزائرين الذين جاءوا للاستمتاع بشاطئ البحر الأبيض المتوسط، حيث الهدوء والرمال الناعمة التى تساعد الكثيرين على الترجل فضلاً عن المياه الصافية الهادئة، التى تجذب أبناء المحافظات المجاورة الذين يعشقون سياحية اليوم الواحد لمشاهدة المعالم التاريخية والتراثية فى مدينتى بورسعيد و بورفؤاد.

ومن جهة أخرى رصدت "اليوم السابع"، استقرار حركة الملاحة وانتظام قوافل السفن القادمة من الشمال والجنوب عبر المجرى الملاحى لقناة السويس، فضلاً عن استمرار العمل بمرفق المعديات الذى يعمل على مدار الـ 24 ساعة لنقل المواطنين القادمين من مدينتى بورسعيد بورفؤاد

فيما أكدت مصادر بحرية أن حركة الملاحة البحرية على البحر الأبيض المتوسط بين معتدلة ومضطربة حيث يتراوح ارتفاع الأمواج مابين 2 إلى 1.50 مترا.

ومن جانبهم أكد الصيادون "لليوم السابع"، أن الجو ملائم للخروج لمزاولة الصيد وسط أجواء مستقرة وجو مشمس يسمح بمغادرة الميناء للصيد.

ومن جهة أخرى أكدت هيئة الأرصاد أن سقوط الأمطار مساء اليوم السبت تبدأ على السواحل الشمالية الغربية وتمتد للداخل مع تقدم الوقت لتصل إلى المناطق الداخلية من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ليلا.

وتابعت هيئة الأرصاد بأنه من المتوقع أن تكون الأمطار متوسطة الشدة ورعدية أحياناً على السواحل الغربية ومناطق شمال وسط الوجة البحرى وتكون خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحياناً على الوجه البحرى.



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