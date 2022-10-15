بريطانيا: سنتخذ قرارات صعبة منها زيادة الضرائب.. وباكستان تستدعى سفير أمريكا بعد تصريحات بايدن.. فيديو

كتب محمد جمال

بث تلفزيون اليوم السابع تغطية إخبارية جديدة من برنامج خارج الحدود، من إعداد وتقديم محمد جمال المغربى، حيث استعرضت التغطية، استدعاء باكستان للسفير الأمريكى، حيث استدعت باكستان السفير الأمريكي في البلاد بعد أن شكك الرئيس الأمريكى جو بايدن فى سلامة برنامج باكستان النووى، حيث قال بايدن في خطاب الخميس الماضى إن باكستان “ربما تكون واحدة من أخطر الدول في العالم” لأنها تمتلك “أسلحة نووية” تنقصها معايير السلامة.

وأكد وزير الخارجية الباكستانى بيلاوال زردارى أنه فوجئ بتعليقات بايدن، مؤكدا أنه فيما يتعلق بمسألة سلامة وأمن الأصول النووية الباكستانية، فإننا نلتزم تماما بجميع المعايير الدولية، وفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية”.، وأكد زرداري أنه لا يعتقد أن قرار استدعاء السفير الأمريكي سيؤثر سلبا على العلاقات مع الولايات المتحدة وأن بإمكان المسؤولين معالجة أي مخاوف لدى واشنطن بشأن البرنامج النووى.

ومن باكستان إلى بريطانيا

أعلن وزير المالية البريطاني الجديد جيريمي هانت، أنه سيتخذ قرارات صعبة للغاية خلال الفترة القادمة بما فيها زيادة الضرائب وذلك لاستعادة المصداقية المالية لبريطانيا.

وطالب هانت، جميع الهيئات الحكومية بأن تزيد من كفاءاتها أكثر مما كانت تخطط له، مشيرا إلى أنه لن يتم خفض بعض الضرائب بالسرعة التي يريدها الناس، بل ستزيد وسيكون الأمر صعبا".

أيضا أكد هانت أن الأسابيع القليلة الماضية كانت شديدة الصعوبة، فالخروج من جائحة كورونا، وأزمة ارتفاع تكاليف المعيشة سببت حالة من الضغط الكبير على الاقتصاد البريطانى، وأضاف هانت أن بريطانيا تحتاج الآن إلى الاستقرار، وأنه من الصعب التحكم فى الأسواق في ظل تلك الظروف.

ومن بريطانيا إلى نيجيريا

أودت الفيضانات واسعة النطاق فى نيجيريا بحياة أكثر من 500 شخص، فيما غمرت المياه نحو 90 ألف منزل، كما عرقلت الفيضانات إمدادات الغذاء والوقود لأكثر من 1.4 مليون شخص، حيث اجتاحت الفيضانات 27 ولاية من أصل 36 ولاية بنيجيريا، تاركة أثارا بالغة الضررعلى المواطنين.

ومن نيجيريا إلى أخر مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية

طالب الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، سكان العاصمة كييف بالاقتصاد في الطاقة الكهربائية خاصة من الساعة الخامسة مساءا وحتى الساعة 11، وذلك بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية بسبب القصف الروسي لمنشآت الطاقة في أوكرانيا.

وقالت شركة الطاقة الأوكرانية إن منشآت البنية التحتية للطاقة في منطقة كييف تضررت بشكل بالغ جراء الهجوم الصاروخي الروسى صباح السبت الماضى.

في الوقت نفسه، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وجه بتخصيص 725 مليون دولار كمساعدات العسكرية لأوكرانيا، وتتضمن حزمة المساعدات ذخائر وصواريخ لأنظمة هيمارس، وعربات مدرعة، ليبلغ حجم المساعدات العسكرية التي قدمتها واشنطن لأوكرانيا، بأكثر من 17.5 مليار دولار.

ونعود سريعا إلى بريطانيا، حيث حصل كلب يدعى "ستورم ألسكن" على جائزة "أشجع كلب في بريطانيا"، حيث تمكن "ألسكن" من إنقاذ صاحبته من السطو على المنزل حيث أجبر الكلب اللصوص على مغادرة المنزل، ولم يتركهم حتى تركوا كل المسروقات التي أخذوها من المنزل.

أيضا تمكن الكلب من إنقاذ قطتين من حريق إندلع في منزل أحد الجيران فى مدينة ليفربول حيث دخل الكلب المنزل المحترق وسط الدخان الكثيف، ووسط ذهول من الحضور بسبب النيران التي تلتهم المنزل، خرج "ألسكن" حاملا القطتين خارج المنزل.