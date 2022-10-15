انقلاب سيارة نقل ثقيل بطريق بنها المنصورة بقرية جمجرة بسبب السرعة الزائدة

تلقي اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة، ومرور القليوبية بقيادة العميد محمد أبو سعد مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بوقوع حادث إنقلاب سيارة تريلا بجانب طريق جمجرة بمدينة بنها.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن ورجال المرور لمكان الحادث، بقيادة العقيد محمد غيته رئيس مباحث مرور القليوبية، والعقيد مصطفي عطيه رئيس عمليات المرور،وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة تريلا نقل ثقيل، على جانب طريق جمجرة بمدينة بنها، نتيجة لخروج سائق السيارة عن السير على الطريق الرئيسي والسير على الطريق الترابي، مما أدى إلى انحراف اطارات السيارة وانقلابها على واجهة إحدى العقارات المطلة على الطريق، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.