النيابة تأمر بإرسال تقرير الطب الشرعى فى مقتل شاب بحدائق القبة

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة حدائق القبة، بسرعة إعداد تقرير الصفة التشريحية لجثة شاب لقى مصرعه على يد عاطلين وإصابة شقيقه بسبب خلافات الجيرة، لبيان سبب الوفاة الحقيقى، وكلفت المباحث الجنائية بعمل تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس عاطلين لاتهامهما بقتل شاب طعنا بالسكين بسبب خلافات الجيرة بينهم على ذمة التحقيقات.

كانت نيابة حدائق القبة أمرت بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بقتل شاب.

وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من كشف غموض ملابسات تداول خبر متضمنًا قيام شخصين بالتعدى على آخر وقتله لوجود خلافات مالية بينهم.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 8 الجارى تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها (شقيقين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة ) أحدهما توفى متأثرًا بإصابته بجرح طعنى بالجسم والآخر مصاب بجروح قطعية بالجسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين حدوث مشادة كلامية بين كلٍ من طرف أول المجنى عليهما وطرف ثان (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بذات الناحية) لوجود خلافات مالية بينهم، وتطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول بالضرب بأسلحة بيضاء نتج عنها وفاة شخص وإصابة الآخر.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن تحديد مكان اختبائهما لدى أحد أقاربهما بمحافظة الجيزة، وباستهدافهما تم ضبطهما وبحوزتهما (السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة )، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.