المصابون بكورونا يعانون من حكة الحلق أكثر من المصابين بالزكام والبرد

كتبت فاطمة خليل

يعد التهاب الحلق حاليًا أحد الأعراض الشائعة التي يسببها متغير أوميكرون لكورونا ، ووفقًا لخبراء الصحة، هناك مواصفات معينة حول هذه الأعراض يمكن أن تساعدك في تحديد ما إذا كان التهاب الحلق علامة على الإصابة بكورونا أم البرد والإنفلونزا، فى هذا التقرير نتعرف على كيفية التفرقة بين التهاب الحلق الناتج عن كورونا عن الناتج من الأنفلونزا والبرد، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

يمكن أن يحدث التهاب الحلق بسبب كل من كورونا والبرد. ومع ذلك، لاحظ الخبراء أنه في حالة التهاب الحلق المصحوب بفيروس كورونا، لا بد أن تعاني من المزيد من الألم والخدش والحكة فى الحلق ، خاصة أثناء ابتلاع شيء ما.

في كثير من الحالات، يشعر المرضى أيضًا بالجفاف والتهيج الذي قد يكون ناتجًا عن التهاب في مؤخرة الحلق. علامات أخرى أن التهاب الحلق ناتج عن كورونا

بالمقارنة مع أنواع التهاب الحلق الأخرى، قد يكون التهاب الحلق الناتج عن فيروس كورونا أسوأ في اليوم الأول من الإصابة ولكنه يتحسن في كل يوم بعد الإصابة.

عادة ما يظهر التهاب الحلق المصحوب بفيروس كورونا في الأسبوع الأول من الإصابة وقد يتحسن بسرعة. وفقًا لخبراء الصحة، لا تدوم عادة أكثر من خمسة أيام. يجب عليك استشارة طبيبك مرة أخرى إذا كنت لا تزال تعاني من التهاب الحلق لأكثر من خمسة أيام.

علاجات منزلية لعلاج احتقان الحلق إلى جانب أي دواء يصفه طبيبك، إليك بعض النصائح الموصى بها من قبل الخبراء لتسكين التهاب الحلق والتعافي بشكل أسرع:

• الغرغرة بالماء الدافئ المالح (ليس للأطفال)

• اشرب الكثير من الماء والسوائل

• تناول الأطعمة اللينة

• أكل العسل

• تجنب التدخين أو التدخين السلبي

• خذ قسطا كبيرا من الراحة

منع التهاب الحلق فيما يلي بعض الطرق لتجنب الشعور بالحكة في مؤخرة الحلق: - الابتعاد عن المرضى

- اغسل يديك كثيرًا وخاصة قبل الوجبات وبعد العودة للمنزل من الخارج

- تجنب مشاركة الطعام أو الشراب أو الأواني مع الآخرين

- ابق يديك بعيدًا عن عينيك ووجهك

- تناول نظام غذائي صحي ومتوازن

-الحصول على الكثير من الراحة

- شرب الكثير من الماء والسوائل الأخرى غير السكرية

- توقف عن التدخين وتجنب التدخين السلبي أيضًا أعراض أخرى لكورونا عند البالغين إلى جانب التهاب الحلق ، إليك بعض الأعراض الشائعة الأخرى لكورونا التي يجب أن يكون الجميع على دراية بها:

- ارتفاع في درجة الحرارة

- السعال المستمر

- فقدان أو تغير حاسة الشم أو التذوق

-ضيق في التنفس

-شعور بالإرهاق

- وجع الجسم

-صداع الرأس

- انسداد أو سيلان الأنف

-فقدان الشهية

-إسهال

- الشعور بالمرض