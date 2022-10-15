"المحامين العرب" يدين ‏الاعتداءات الإسرائيلية ويندد بالصمت الدولى حيال التصعيد

أ ش أ

أدان الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى، الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، منددًا بالصمت الدولي حيال التصعيد الخطير على الأراضي الفلسطينية، وحصار الاحتلال لبلدة "عناتا" ومخيم "شعفاط" بالقدس المحتلة.

وقال الأمين العام لاتحاد المحامين العرب -في بيان الجمعة- إن الاحتلال الإسرائيلي يتمادى في غيه بارتكاب جرائم القتل ضد أبناء الشعب الفلسطيني، بقتله للأسير الجريح محمد ماهر السعيد غوادرة "17 عامًا" من مخيم جنين، الذي استشهد اليوم بمستشفى تل هشومير في الداخل المحتل؛ وللشهيد الشاب أسامة محمود عدوي "18 عامًا"، إضافة إلى الاعتقالات المستمرة للفلسطينيين بالضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأضاف أن المستوطنين لا يتوقفون عن استفزاز ‏المواطنين الفلسطينيين تحت حماية قوات الاحتلال وذلك بتدنيسهم للحرم الإبراهيمي الشريف وحرق عدد من الإرهابيين الصهاينة للقرآن الكريم بالخليل مما يثير مشاعر العرب والمسلمين ‏في كل مكان.

ودعا بنعيسى المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي الذي يعتبر نفسه فوق كل القوانين، مطالبا بمحاسبته على كافة أفعاله الإجرامية ‏المستمرة.

وجدد الأمين العام تأكيد موقف اتحاد المحامين العرب الداعم للقضية الفلسطينية ‏إلى أن تتحرر ‏فلسطين ويندحر المحتل الغاصب.