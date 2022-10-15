المؤبد لـ4 متهمين شرعوا في قتل موظف بالمعاش ونجله بشبرا الخيمة

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11502 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1883 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "حسين م س"، 32 سنة، عامل، و"إبراهيم م س"، 33 سنة، عامل، و"فايز م س"، 29 سنة، عامل، و"فيصل أ م"، 20 سنة، عامل، جميعهم مقيمين بمنطقة بهتيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة شرعوا في قتل المجنى عليهما ناصر عبدالرحمن نصار، 58 سنة، موظف بالمعاش، ونجله "عبدالله ناصر عبدالرحمن نصار"، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهما وأعدوا لذلك الغرض سلاحا ناريا "بندقية آلية"، وذخائر، وأدوات "عصا خشبية، قطعة حديدية" موضوع الاتهامات التالية.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين توجهوا إلى حيث أيقنوا مكان تواجدهما وما أن ظفروا بهما حتى أطلق المتهم الأول عيارين ناريين في الهواء، ثم قام بالتعدي على المجنى عليهما بالضرب بكعب السلاح الناري المار ذكره، حتى أسقطهما أرضاً، ثم قام باقي المتهمين بالتعدى عليهما بالضرب مستخدمين الأدوات المار ذكرها فأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات قاصدين إزهاق روحهما، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليهما بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف، أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا مششخننا "بندقية آلية"، بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، وسرقوا المبالغ النقدية المبينة قدراً ووصفاً بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه ناصر عبدالرحمن نصار، على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهم الأول أطلق أعيرة نارية من سلاح ناري داخل المدن على النحو المبين بالتحقيقات.

واستمعت المحكمة، لشهادة المجني عليه الأول "ناصر عبدالرحمن نصار"، والذي أكد أنه على إثر خلافات سابقة بينه وبين المتهمين اعترضوا طريقة هو نجله وقام المتهم الأول بإطلاق أعيرة نارية في الهواء من سلاح ناري بندقية آلية ثم قام بالتعدي بالضرب على المجنى عليهما بكعب السلاح المار ذكره حتى أسقطهما أرضاً فسقط منه مبلغ نقدي قام المتهمين بالاستيلاء عليه وأعقبها قيام باقي المتهمين بالتعدي عليهما بالضرب مستخدمين أدوات عصا خشبية وقطعة حديدية وأعزي قصدهم قتله هو ونجله وسرقة المبالغ النقدية.

وتبين أن إصابة المجنى عليه الأول "ناصر عبدالرحمن نصار"، عبارة عن كسر بالأصبع الصغير باليد اليمني وخلع بفصل القريب بالأصبع الأوسط، وجرح قطعي بالجبهة وفروة الرأس وباليد اليسرى والساق اليمنى وبالذراع الأيسر، كما تبين أن إصابة المجنى عليه "عبدالله ناصر عبدالرحمن نصار"، عبارة عن كسر منخسف بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ وتأثر بحركة الذراع الأيمن، واشتباه كسر بالعضد الأيمن والركبة اليسرى والرسغ الأيسر.