"القيم الأخلاقية" برنامج لجامعة القناة بمدرستى "طه حسين وفاطمة الزهراء"

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن توجه الجامعة إلى طلاب وطالبات المدارس بسلسلة برامج تدريبية وتوعوية من أجل خلق جيل يعلي القيم الأخلاقية، مؤكدا على خطورة المرحلة العمرية لطلاب ما قبل التعليم الجامعي، والتي تسهم بشكل أساسي في تشكيل شخصية الفرد، مما له الأثر الأكبر في تقدم ورقي المجتمع، وتابع أن الجامعة تقدم تلك البرامج إيمانا بدورها ومسؤوليتها المجتمعية نحو المجتمع بقطاعاته ووفق متطلباته واحتياجاته.

أقيم التدريب بإشراف عام الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع دكتور حسام جمال الدين وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث توجهت الجامعة ببرنامجها" أهمية القيم الاخلاقية الأصيلة في بناء الشخصية السوية " إلى مدرسة طه حسين بالإسماعيلية، مستهدفة 23 طالب، وإلى مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات مستهدفة 19 طالبة.

وحاضرت بمدرسة "طه حسين" الدكتورة نهى العاصي أستاذ مساعد التربية المقارنة والإدارة التربوية بكلية التربية، وبمدرسة "فاطمة الزهراء" الدكتورة دنيا جريش المدرس بقسم التربية الخاصة.

حيث تناول مفهوم السلوك بأنه الصورة الظاهرة للأخلاق ، وأنواعه من سلوك مادي وعقلي واجتماعي ، وتقسيم القيم الأخلاقية إلى أخلاق نسبية و أخلاق مطلقة، و مرحلة المراهقة وما تتضمن من رفض السلطة والاستقلالية و الصراعات الداخلية والخارجية، وكذلك أهمية القيم الأخلاقية لبناء شخصية الفرد، وكيفية التمسك بها ،والتخلي عن السلوكيات التي لا تتفق وقيمنا وتقاليدنا .

أقيم التدريب بإشراف تنفيذي المحاسب عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة والمهندس أحمد رمضان مدير تدريب أفراد المجتمع .



جانب من برنامج التدريب بمدرستي طه حسين وفاطمة الزهراء بالإسماعيلية