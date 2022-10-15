القومى للمرأة مهنئا السيدات الريفيات بيومهن العالمى: رمز الخير والأصالة والعطاء

كتب محمود راغب

وجه المجلس القومى للمرأة التهنئة للمرأة الريفية بمناسبة اليوم العالمى للمرأة الريفية ، مؤكدا أنها رمز الخير والطيبة والأصالة والعطاء من غير حدود، وهى الشريك الأساسي فى الاقتصاد الزراعي لمصر.

وتابع المجلس القومى للمرأة: وفى يوم 15 أكتوبر من كل عام العالم كله يحتفل باليوم العالمي للمرأة الريفية اعترافا وتقديرا لدورها العظيم فى استدامة المجتمع الريفى.

وقال المجلس: بنقولها كل سنه وانتى طيبة وكل سنة وانتى الخير والسند .. كل سنه وأنتى قوة مصر الزراعية ..كل سنة وأنتى كل معانى الحياة.