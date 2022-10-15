اليوم السابع
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القبض على المتهم بقتل فتاة لسرقتها في حدائق القبة

السبت، 15 أكتوبر 2022 01:26 م
القبض على المتهم بقتل فتاة لسرقتها في حدائق القبة ضبط متهم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث من كشف ملابسات العثور على جثة فتاة داخل شقة بمنطقة حدائق القبة، وتم القبض على المتهم بقتلها عقب سرقتها، وتم تحرير محضر بالواقعة.
 
تلقت غرفة النجدة، بلاغا يفيد العثور على جثة لفتاة داخل شقة تستخدم كشركة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة موظفة تدعي "ف .ا" 32 سنة ، وبها طعنات وتم نقلها الي المشرحة .
 
بإجراء التحريات، تبين قيام عاطل بالصعود للشركة وقتلها، بعد سرقتها، ورصدت كاميرات المراقبة المتهم، وقام فريق من رجال مباحث القاهرة بمطاردته، وتم القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
 
 
 

امن القاهرة

جريمة قتل

حدائق القبة

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