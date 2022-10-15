العيادة الزراعية بالوادى الجديد تستأنف نشاطها التدريبى بورش عمل ميدانية بمركز بلاط

الوادي الجديد- فرق المحافظات

أعلنت مديرية الزراعة بالوادي الجديد عن تنفيذ ورشة عمل بعنوان (دور العيادة الزراعية في نشر الممارسات الزراعية الجيدة تحت ظروف الوادي الجديد) بالإدارة الزراعية ببلاط بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء لتنفيذ بعض انشطة مشروع العيادة الزراعية للأراضي الصحراوية والمستصلحة الممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا .

وقال الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة أنه جرى تدريب 55 متدرب من المزارعين وطلاب التعليم الزراعى بحضور الدكتور احمد إسماعيل سيد احمد رئيس الفريق البحثي للمشروع والدكتور عمران ناصر غالي نائب رئيس الفريق البحثي للمشروع وجرى عرض أهمية الدور الذي تقوم به العيادة الزراعية من خلال أنشطة المشروع ومفهوم العيادة الزراعية وأهميتها في نشر الممارسات الزراعية الجيدة في مختلف الأنشطة الزراعية اعتمادا على الأسلوب العلمي في التصدي لمعوقات التنمية الزراعية.

وأكد المرسي، أهمية دور العيادة الزراعية في زراعة وإنتاج المحاصيل الحقلية غير تقليدية ومن أهمها محصول البونيكام وبنجر العلف والسورجم والدخن وغيرها لسد الفجوة الغذائية العلفية والتأثير الايجابي لهذه المحاصيل علي قطاع الإنتاج الحيواني.

وتضمنت الندوة عرض توضيحي عن الأمراض والآفات وكيفية التعرف عليها وطرق الوقاية والعلاج ودور العيادات الزراعية في التشخيص لأهم الإمراض والآفات و التعرف على أهمية الأسمدة العضوية والإضرار الناتجة عن استخدام السماد البلدي الغير متحلل والأساليب الحديثة لاستخدام الأسمدة العضوية التي تم كمرها ( كمبوست) مع ذكر كيفية عمل المكمور من حيث الأبعاد ومدة الكمر والتعرف على فاعلية وفائدة استخدام سماد الكمبوست كأحد الحلول البديلة لاستخدام الأسمدة الكيميائية .

كما جرى التدريب العملي وزيارة مزرعة إرشادية (نموذج مجمع للحقول الإرشادية) للمحاصيل الحبوب ومحاصيل العلف غير التقليدية ومحاصيل الخضر والتي ينفذها المشروع لدى أحد المزارعين والتى تمت زراعتها بالأصناف المختلفة وتجري عليها بعض الممارسات والمعاملات الزراعية لمعرفة نتيجة هذه المعاملات والمقارنة بين هذه الأصناف للوصول إلي أفضل نتيجة لتعميمها وكذا تقيم أفضل صنف ملائم للمناخ والبيئة بمركز الداخلة.

وتم فتح باب النقاش ومن خلال المناقشة مع المزارعين واستعراض بعض المشكلات التي تواجههم قام أعضاء الفريق البحثي بالرد على كافة الاستفسارات التى تتعلق بالمحددات الزراعية تحت ظروف الوادى الجديد كما تم الاتفاق على تنفيذ العديد من الأنشطة خلال الفترة القادمة من تنفيذ نماذج انتاج السماد الحيوي وحملات مكافحة سوسة النخيل وتنفيذ عدد من الحقول الإرشادية.

يذكر أن مشروع العيادة الزراعية من أهم المشروعات التطبيقية التى تواصل نشاطها بالوادى الجديد بتعاون مع مديرية الزراعة بالمحافظة وبتمويل ودعم متواصل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.