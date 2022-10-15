العمليات المشتركة العراقية تؤكد استكمال إنشاء السد الترابي الحدودي مع إيران لمنع التسلل

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قال اللواء تحسين الخفاجي المتحدث باسم العمليات المشتركة ، اليوم السبت ، إن "هناك اهتمام أمني من قبل العمليات المشتركة ورئاسة أركان الجيش بضبط الحدود العراقية الإيرانية والاهتمام باستكمال إنشاء السد الترابي الفاصل بين الدولتين لضبط الحدود ومنع التسلل".

وأضاف الخفاجي، في تصريحات لقناة (العراقية) الإخبارية، أنه تم تخصيص مالي وجهد هندسي كبير من وزارة الدفاع وأن يكون السد الترابي حافظ للحدود العراقية الإيرانية ومنع التهريب والتسلل من خلالها.. مشيرا إلى أنه تم البدء في إنشاء السد منذ 6 أشهر في محافظة ميسان.

وأشار إلى أن هناك اهتمام أمني كبير للحد من الجريمة والمحافظة على النظام في محافظة العمارة وميسان، وذلك من خلال نشر القطاعات الأمنية والقيام بعمليات استباقية ضد الإرهابيين.. كما هناك اهتمام بالحد من النزاعات العشائرية ومتابعة وملاحقة كل من يستخدم السلاح خارج نطاق الدولة.

ولفت إلى أن هناك اهتمام أمني بشركات النفط والاستثمار الأجنبية في محافظة ميسان، وهناك انتشار أمني كثيف لمنع مساس بأي شركة أجنبية للحفاظ على الاقتصاد الوطني.