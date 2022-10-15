الطقس فى دمياط .. استقرار حالة الجو وانتظام حركة الصيد.. صور

دمياط ــ معتز الشربيني

شهدت مدن محافظة دمياط استقرار في حالة الطقس اليوم السبت، وظهرت الشمس مشرقة والسماء صافية وعم طقس خريفي علي جميع المدن مع تحسن ملحوظ في دراجات الحرارة وانتظام حركة الصيد في بوغاز عزبة البرج وبحيرة المنزلة، وكذلك انتظام أعمال الشحن والتفريغ بميناء دمياط على مدار الساعة .

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد أعلنت رفع درجة التأهب بكافة الجهات، وذلك استعدادًا لاستقبال موسم الأمطار.

ووجهت المحافظ بالتأكيد على إتمام كافة الاستعدادات لاستقبال فصلى الخريف والشتاء وذلك لمواجهة أي تداعيات محتملة قد تترتب عن هطول أمطار غزيرة، والعمل وفقًا لخطة محددة تساهم فى الحد من آثار موجات الطقس السيئ، حيث وجهت تعليماتها إلى الوحدات المحلية بتنفيذ أعمال تطهير بالوعات صرف مياه الأمطار والمرور على جميع المرافق للتأكد من جاهزيتها، علاوة على جاهزية سيارات الكسح والمعدات التابعة للوحدات، والتأكد من سلامة جميع أعمدة الإنارة، مؤكدة أيضًا على التنسيق مع إدارة المركبات بالمحافظة للدفع بالمعدات اللازمة لتسوية المناطق غير الممهدة لمنع تراكم مياه الأمطار بها .



حالة الطقس في دمياط



طقس دمياط



استقرار حالة الطقس