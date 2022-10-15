الصين: نحتفظ بالحق فى استخدام القوة ضد تايوان

كتب محمد جمال

قال متحدث باسم الحزب الشيوعى الصينى، اليوم السبت، إن الصين تحتفظ بالحق في استخدام القوة ضد تايوان كملاذ أخير في ظروف قاهرة، على الرغم من أن إعادة التوحيد سلميا هي خيارها الأول، حسبما ذكرت شبكة "سكاى نيوز".