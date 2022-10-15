الشركات الألمانية تخفض إنتاجها بسبب التضخم وأسعار الطاقة المرتفعة

كتب عبد الوهاب الجندى

وسط مخاوف من النقص وافق الاتحاد الأوروبي على تخفيضات طوعية لاستخدام الطاقة هذا الشتاء، أجبرت أسعار الطاقة المرتفعة والتي ارتفعت بنسبة 10% الشهر الماضي، وكذلك ارتفاع التضخم، بعض الشركات الألمانية على كبح الإنتاج

وكإشارة على محاولة الألمان التغلب على ارتفاع الأسعار وشح الطاقة، ارتفعت مبيعات الألواح الشمسية المحلية بنسبة 22٪ في النصف الأول من العام، بينما أكد بعض المواطنين أنهم يحاولون كبح تكاليف الطاقة عبر خطوات مشابهة جراء ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

وحذر صندوق النقد الدولي في تقرير سابق، من أن أزمة الطاقة في أوروبا لم تكن "صدمة عابرة" ، وفي حين أن الشتاء القادم سيكون صعبًا، فمن المرجح أن يكون شتاء عام 2023 أسوأ.

قال توماس مارزيك مانسر، رئيس تحليلات الغاز في خدمات استخبارات السلع المستقلة (ICIS) ، لـCNN إن المخزونات قد تكون "منخفضة بشكل استثنائي" بحلول نهاية مارس إذا انخفضت درجات الحرارة بشدة في الأسابيع المقبلة.

من ناحية أخرى، أعلنت الوكالة الاتحادية الألمانية للشبكات، اليوم السبت، أن الانخفاض الكبير في مستوى ملء مرافق تخزين الغاز الألمانية المسجل على الموقع الإلكتروني لمشغل البنية التحتية للغاز في أوروبا (GIE) يرجع إلى خطأ في نقل البيانات.

وقال المتحدث باسم الوكالة المختصة بالإشراف على مرافق شبكات الطاقة بألمانيا في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "نعتقد أن هذا خطأ في نقل البيانات"، موضحا أنه بسبب الطقس الدافئ لا يتم سحب أي غاز من مرافق التخزين في الوقت الحالي.

وأظهر موقع (GIE) على الإنترنت مستوى ملء لمرافق الغاز في ألمانيا بلغ 56ر89% فقط صباح اليوم السبت.

وأشار الموقع في الوقت نفسه إلى زيادة في الملء بمقدار 12ر0 نقطة مئوية.

ويأتي ذلك بعدما سجل الموقع أمس الجمعة مستوى ملء بنسبة 14ر95%. وتم تحديد هذا المستوى أيضا من قبل الوكالة الاتحادية للشبكات في تقريرها الدوري عن وضع ملء مرافق الغاز.

ووصف وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك تجاوز نسبة 95% من سعة الملء بأنه "علامة فارقة مهمة".

وفي الوقت نفسه، أكد الاتحاد الألماني لتخزين الغاز "إينيس" أن هذا الانخفاض الكبير في مستوى الملء في مرافق تخزين الغاز الألمانية المسجلة على موقع (GIE) يرجع إلى خطأ في البيانات.

وقال المدير التنفيذي للاتحاد، زباستيان بلشكه، في تصريحات لـ"د.ب.أ" اليوم إنه لم يتم الإبلاغ عن حجم التخزين في منشأة "إبي إتش-غاز" التابعة لشركة "يونيبر" للطاقة، وهو ما أدى إلى هذا التراجع.