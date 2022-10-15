السعودية: نتضامن مع تركيا جراء انفجار المنجم

إيمان حنا

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن تضامن المملكة مع تركيا حكومة وشعبا جراء الانفجار الذي وقع في منجم ببلدة أماسرا التركية. وفق بيان صحفى لسفارة السعودية.

وتقدمت المملكة بتعازيها ومواساتها الصادقة لأسر ضحايا الانفجار، مع تمنياتها الصادقة للمصابين بالشفاء العاجل، وأن تتمكن السلطات التركية المختصة من إنقاذ المحاصرين داخل المنجم.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد اعربت أيضا عن تضامن دولة الكويت مع الجمهورية التركية جراء حادث الانفجار الذي وقع في منجم للتعدين بولاية بارتن شمال تركيا، وأسفر عن مقتل العشرات.

وتقدمت الوزارة في بيان لها اليوم السبت بتعازي ومواساة دولة الكويت إلى الجمهورية التركية قيادة وحكومة وشعبا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل وبأن تتكلل جهود السلطات المعنية بالنجاح في الوصول إلى العالقين في المنجم وإنقاذهم.