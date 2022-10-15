السجن 7 سنوات لـ3 متهمين بالاتجار فى المخدرات ومقاومة السلطات بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، المتهم "ع.م" و"ش.ا" و"ش.ع"، بالسجن 7 سنوات وغرامة ٥٠ ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بالاتجار فى المخدرات ومقاومة السلطات بدائرة قسم جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد، وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام ٢٠٢١ بدائرة قسم جرجا عندما وردت معلومات لضباط مباحث القسم عن قيام المتهمين بإلاتجار فى الشابو المخدر وترويجه على عملائهم من المتعاطين وأصحاب الكيف بدائرة القسم وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبحوزتهم عدد من أكياس الشابو ،كما قام المتهمون بمقاومة ضباط الشرطة أثناء القبض عليهم ووجهت إليهم النيابة تهمة الاتجار في المخدرات ومقاومة السلطات وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.