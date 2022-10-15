السجن 5 سنوات لعامل بتهمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص في سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت بمعاقبة المتهم "م.م.ا" عامل بالسجن ٥ سنوات لاتهامه بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة قسم جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة قسم جرجا عندما وردت معلومات لضباط المباحث عن قيام المتهم باحراز سلاح ناري بدون ترخيص ،وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.