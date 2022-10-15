السجن 3 أعوام لـ 5 أشخاص وسنة لـ2 آخرين سرقوا 40 هاتفا من محل في الإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز إبراهيم رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار هشام السعودي السطوحي، والمستشار عبد المعطي محمد روحي، والمستشار أمير مجدي منير، وأمانة سر إبرهيم غريب، بالسجن 3 سنوات، لكل من " م.ا.م " و " ع.م.م" و " ا.م.م " و " ز.غ.ا" و " ا.غ ا"، والسجن سنة لكل من " أ.م.ب" و " ا.ع.ا"، ووضعهم تحت المراقبة مدة مساوية للعقوبة، لاتهامهم بالسرقة.

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 357 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية ثان ببلاغ من صاحب محل هواتف محمولة بسرقة محتوياته بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان ،انه حال قيام " أ.م.م." صاحب محل هواتف محمولة ، للمحل خاصته ، فؤجي بكسر اقفال البوابة الخاصة به، واكتشف سرقة محتوياته وهي عبارة عن 40 هاتف محمول وعدد 2 ماكينة شحن و جهاز حاسب آلي محمول ومبلغ مالي 10 الاف جنية ، وتبين من التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، قيام المتهمين كل من " م.ا.م " سائق و " ع.م.م" عامل و " ا.م.م " عامل و " ز.غ.ا" عامل و " ا.غ ا" عامل وا " أ.م.ب" صاحب محل خردة و " ا.ع.ا" صاحب محل هواتف محمولة ، بارتكابهم واقعة سرقة المحل مستخدمين مقص حديدي لكسر قفل الباب وتروسيكل لنقل المسروقات ، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضهم علي النيابة العامة قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين .