السجن 10 سنوات لدجال تعدى على فتاة بحجة علاجها من السحر في المحلة

الغربية مصطفى عادل

قضت محكمة جنايات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سامح عبد الله، وعضوية المستشارين محمد شاهين وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضي، بمعاقبة دجال ويدعى "م.ص.ع" بالسجن 10 سنوات، في القضية رقم 10947 جنايات أول المحلة هتك عرض، لقيامه بالتعدى على فتاة داخل منزلها، بعد أن أوهم أسرتها بقدرته على علاجها من المس والسحر، وشروعه في سرقة مبلغ نقدي من المنزل.

كان المتهم قد توجه لمنزل المجني عليها وأوهم أسرتها بأنها مصابة بالسحر، وأنه قادر على فك السحر وعلاجها.

وطلب المتهم من أسرتها تركه بمفرده معها في الغرفة والجلوس في الخارج، وما أن استفرد بالمجني عليها وقام بالتعدي عليها كما حاول سرقة مبلغ مالي من المنزل، وما أن شعرت المجني عليها بتصرفاته الغريبة حتى استغاثت باسرتها وتمكنوا من ضبطه وتسليمه للشرطة.

وتم تحرير محضر بالواقعة واحالته النيابة العامة لمحكمة الجنايات التي تداولت القضية واصدرت حكمها المتقدم.