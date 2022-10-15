السجن 10سنوات للمتهم بتزوير 37 بطاقة علاجية بشركة حديد لصرف أدوية بالإسكندرية

فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار وائل حسن الشربيني، والمستشار أحمد عبد الحليم أحمد، وسكرتير المحكمة أحمد عبد الوهاب، بالسجن غيابيا 10 سنوات، للمتهم " م.إ.ع"، لاتهامه بالتزوير في محرر رسمي.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 30273 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الرمل أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة مكافحة الأموال العامة، يفيد بقيام المتهم بتزوير محررات رسمية نماذج صرف أدوية منسوب لإحدى الشركات المساهمة.

كشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة الأموال العامة، قيام المتهم "م.إ.ع" مهندس بشركة في منطقة برج العرب، اشترك مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محررات أحدي الشركات المساهمة ،وهي نماذج صرف والمنسوب صدورها لشركة " ع .ال .لل " بعدد 37 كارنية بطاقات المزايا والخدمات الطبية ، وقام بصرف أدوية من 5 صيدليات شهيرة متعاقدة مع الشركة وعليها ختم منسوب الي تلك الشركة، وتمكن من صرف كميات من الأدوية ،

وتبين من التحقيقات قيام المتهم بارتكاب الواقعة وتحرر محضر وبعرضه علي النيابة، قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.