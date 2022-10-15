اليوم السابع
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السباح البريطانى لويس بو من شرم الشيخ: أشكر مصطفى زكى على الانضمام

السبت، 15 أكتوبر 2022 03:26 م
السباح البريطانى لويس بو من شرم الشيخ: أشكر مصطفى زكى على الانضمام
كتبت رباب فتحى

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استمر السباح البريطانى لويس بو فى رحلته عبر البحر الأحمر للترويج لأهمية الحفاظ على البيئة ومواجهة تغير المناخ، وكشف فى تغريدة جديدة على حسابه "تويتر" أن السباح المصرى مصطفى زكى انضم إليه لدفعه للمضى قدما فى رحلته. 

 
وكتب فى تغريدته "هناك مثل أفريقي قديم يقول: "إذا كنت تريد أن تصل سريعا ، فاذهب بمفردك. وإذا كنت تريد الذهاب بعيدًا ، فلتذهب فى مجموعة". وأنا بحاجة لفعل كليهما."
 
وأضاف، "شكراً جزيلاً للسباح المصري مصطفى زكي على انضمامه إلى "السباحة من أجل الحفاظ على الشعاب المرجانية" ودفعي للأمام. "
 
وكان وصل السباح البريطاني لويس بو سباحة إلى شرم الشيخ قادما من السعودية، حيث يقوم بالسباحة مسافة ‏‏160 كيلومترًا عبر البحر الأحمر، في محاولة منه لتسليط الضوء على مدى الآثار المدمرة ‏لتغير المناخ على الشعاب المرجانية قبل بدء قمة المناخ ‏cop27‎‏ المقرر عقدها الشهر ‏المقبل في شرم الشيخ.‏
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وكتب سابقا على حسابه في تويتر: "سأسبح في شرم الشيخ، حيث تنطلق قمة المناخ ‏الحاسمة للأمم المتحدة هذا العام في غضون 3 أسابيع فقط أحمل رسالة لزعماء العالم: ‏إذا لم نخفض انبعاثاتنا بشكل كبير ، فإننا نجازف بفقدان جميع الشعاب المرجانية في ‏العالمى سيكون ذلك مدمرا."‏
 
وقال بو قبل بدء رحلته: "رسالتى لقادة العالم واضحة جدًا: كل جزء من درجة الاحترار ‏مهم الآن.. ولهذا السبب، إذا واصلنا ارتفاع درجة الحرارة على كوكبنا، فإننا فى طريقنا ‏لخسارة 99% من جميع الشعاب المرجانية، وأكثر من ذلك بكثير"‏
 
وبو هو راعي المحيطات لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والذي ينادي لاتخاذ ‏الإجراءات المناخية العاجلة لإنقاذ الشعاب المرجانية لدعم الحياة على الأرض، وخفض ‏الانبعاثات الخاصة بغازات الاحتباس الحراري بشكل كبير للتصدي لتغيير المناخ‎.‎
 

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