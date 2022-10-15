وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن ذلك جاء في برقية تهنئة بعثها الرئيس الصيني إلى نظيره العراقي عبد اللطيف رشيد، بمناسبة انتخابه رئيسا جديدا للعراق، معربا عن تمنياته للرئيس رشيد كل التوفيق والسداد فى مهام عمله الرئاسى لتحقيق طموحات وتطلعات شعب العراق في تحقيق المزيد من التقدم والتطور والازدهار.