الرئيس الأوكراني يشكر نظيره الأمريكي على حزمة المساعدات العسكرية الأخيرة

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وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، الشكر لنظيره الأمريكي جو بايدن على حزمة المساعدات الأمريكية الأخيرة بقيمة 725 مليون دولار التي سترسلها واشنطن لبلاده.

وقال زيلينسكي - في تغريدة عبر موقع (تويتر) - اليوم السبت، إنه ممتن بشدة للرئيس الأمريكي جو بايدن والشعب الأمريكي لتوفير حزمة مساعدات أمنية إضافية بقيمة 725 مليون دولار، مرحبا بشكل خاص بالذخائر لمنظومة راجمات الصواريخ "هيمارس" التي ستتلقاها بلاده ضمن المساعدات.

كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد قال، في بيان، إن هذه الحزمة من المساعدات تأتي في أعقاب الهجمات الصاروخية الروسية الأخيرة على أوكرانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المساعدة ترفع قيمة إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا إلى 18.3 مليار دولار منذ تسلم إدارة الرئيس جو بايدن السلطة مطلع عام 2021.