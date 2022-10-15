اليوم السابع
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الداخلية تكشف حقيقة استهداف منزل تاجر مخدرات بكفر الشيخ

السبت، 15 أكتوبر 2022 06:12 م
الداخلية تكشف حقيقة استهداف منزل تاجر مخدرات بكفر الشيخ حملات امنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

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أفادت الداخلية، أنه بالنسبة لما تم نشره على أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، متضمناً تضرر صاحب الحساب ونجله من رجال الشرطة بكفر الشيخ، لدلوفهم إلى منزله والتعدى على نجله.
 
بالفحص تبين عدم صحة الواقعة، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ باستهداف نجل الشاكى بناءً على إذن صادر من النيابة بضبطه وتفتيش مسكنه لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة والذى تبين عدم وجوده بالمنزل وقيام الشاكى بإختلاق واقعة إقتحام رجال الشرطة لمنزله والتعدى على شقيق المأذون بضبطه لخلق خصومة قضائية مع رجال الشرطة لغل يدهم عن متابعة نشاط نجله الإجرامى. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

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