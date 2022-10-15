الداخلية تضبط 90 قطعة سلاح و390 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 90 قطعة سلاح نارى، و390 قضية مخدرات وتنفيذ 55838 حكم قضائى متنوع.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت جميع دائرة الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن ضبط (23) قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة)، بحوزة 23 متهم لعدد 12 منهم معلومات جنائية وتنفيذ (2674) حكم قضائى متنوع وضبط (11) قطعة سلاح نارى وأبيض.