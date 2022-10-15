اليوم السابع
Ads
السبت، 15 أكتوبر 2022 01:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الداخلية تضبط 90 قطعة سلاح و390 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

السبت، 15 أكتوبر 2022 11:51 ص
الداخلية تضبط 90 قطعة سلاح و390 قضية مخدرات خلال 24 ساعة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 90 قطعة سلاح نارى، و390 قضية مخدرات وتنفيذ 55838 حكم قضائى متنوع.
 
 
وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت جميع دائرة الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن ضبط (23) قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة)، بحوزة 23 متهم لعدد 12 منهم معلومات جنائية وتنفيذ (2674) حكم قضائى متنوع وضبط (11) قطعة سلاح نارى وأبيض.

وزارة الداخلية

قوة أمنية

قضية مخدرات

أخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة