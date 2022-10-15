اليوم السابع
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السبت، 15 أكتوبر 2022 07:20 م
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الداخلية تضبط شخصا يقود سيارة بسرعة كبيرة في الشرقية.. فيديو

السبت، 15 أكتوبر 2022 06:23 م
الداخلية تضبط شخصا يقود سيارة بسرعة كبيرة في الشرقية.. فيديو قائد السيارة
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

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عقب رصد تداول مقطع فيديو بأحد الحسابات الشخصية على تطبيق "تيك توك"، مُستعرضاً خلاله صاحب الحساب، قيامه بقيادة سيارته الخاصة بسرعة زائدة مخالفة، وبدون لوحات معدنية، وتثبيته زجاجا ملونا حاجبا للرؤية.


 
بالفحص تبين أن السيارة المشار إليها مقيدة بإسم (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان بالشرقية) وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بقيادته السيارة على النحو الوارد بمقطع الفيديو ، وأن الواقعة تعود إلى أكثر من عام وأنه قد قام ببيع السيارة، وقيامه بنشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعى بغرض تحقيق عائد مادى من خلال زيادة نسبة المشاهدة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

سرعة جنونية

سرعة زائدة

لوحات معدنية

زجاج ملون



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