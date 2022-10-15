اليوم السابع
Ads
السبت، 15 أكتوبر 2022 02:21 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الحماية المدنية تنقذ حياة شخص تعطل به مصعد فى الإسكندرية

السبت، 15 أكتوبر 2022 12:54 ص
الحماية المدنية تنقذ حياة شخص تعطل به مصعد فى الإسكندرية أسانسير - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية فى إنقاذ أحد الأشخاص عقب احتجازه داخل مصعد بأحد العقارات بمنطقة المنتزة نتيجة تعطل المصعد دون حدوث إصابات.
 
 
 

 


انقاذ شخص

تعطل مصعد

اخبار الحوادث

الحماية المدنية

انقاذ شخص

تعطل مصعد

اخبار الحوادث

اخبار الاسكندرية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة