الرئيسية حوادث الحماية المدنية تنقذ حياة شخص تعطل به مصعد فى الإسكندرية السبت، 15 أكتوبر 2022 12:54 ص أسانسير - أرشيفية كتب محمود عبد الراضى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء نجحت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية فى إنقاذ أحد الأشخاص عقب احتجازه داخل مصعد بأحد العقارات بمنطقة المنتزة نتيجة تعطل المصعد دون حدوث إصابات. انقاذ شخص تعطل مصعد اخبار الحوادث الحماية المدنية انقاذ شخص تعطل مصعد اخبار الحوادث اخبار الاسكندرية الموضوعات المتعلقة تعطل مصعد كهربائي بداخله 3 مواطنين بأحد بنوك الفيوم الأحد، 18 سبتمبر 2022 04:22 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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