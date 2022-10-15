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التوقيع على مذكرة تفاهم تكون بمقتضاها شركة سوديك راع داعم لمؤتمر COP27

السبت، 15 أكتوبر 2022 08:43 م
التوقيع على مذكرة تفاهم تكون بمقتضاها شركة سوديك راع داعم لمؤتمر COP27 جانب من توقيع الاتفاقية
كتب أحمد جمعة

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وقع السفير أشرف إبراهيم، مساعد وزير الخارجية والمنسق العام للشقين التنظيمي والمالي للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ COP27، وماجد شريف، العضو المنتدب لشركة سوديك، مذكرة تفاهم تكون بمقتضاها شركة سوديك راع داعم لمؤتمر COP27 الذي ستستضيفه مصر بشرم الشيخ في نوفمبر 2022. 
  
وقد رحب السفير أشرف إبراهيم، مساعد وزير الخارجية والمنسق عام للشقين التنظيمي والمالي للمؤتمر، بشركة سوديك كراعٍ داعم لمؤتمر COP27. وأكد على الدور المحوري الذي يؤديه القطاع الخاص في تعزيز نماذج الأعمال المستدامة ودعم الأهداف المناخية، وأعرب عن تطلعه إلى مواصلة هذا الدعم من أجل إنجاح المؤتمر وتعزيز تأثيره. كما أكد على أهمية حشد جهود التمويلات الإنمائية الميسرة المرتبطة بالمناخ والمحفزة للقطاع الخاص، مبرزاً حرص الحكومة المصرية على المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص الى جانب شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف في هذا الصدد. 
 
توقيع الاتفاقية
توقيع الاتفاقية

 

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع

 


وزاره الخارجيه

اشرف ابراهيم

سوديك

تغير المناخ

cop27



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