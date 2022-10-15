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التنمية المحلية: رفع درجات الاستعداد لمواجهة الأمطار وتقلبات الطقس بالمحافظات

السبت، 15 أكتوبر 2022 11:31 م
التنمية المحلية: رفع درجات الاستعداد لمواجهة الأمطار وتقلبات الطقس بالمحافظات الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية
رامى محيى الدين

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قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وجه برفع درجات الاستعداد بجميع المحافظات المعرضة لسقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى اتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة أي ظروف طارئة وتقلبات الطقس.
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأوضاع مستقرة والدراسية منتظمة غدا، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجان للمرور على أماكن مخرات السيول وحماية هذه الأماكن والتأكيد على جاهزيتها حاول حدوث أي طوارئ.
 
وأشار إلى أن الإجراءات والتدابير تضمنت المستشفيات ونقاط الإسعاف ومعدات وحدات الحماية المدنية والإغاثة مع الاستعانة بكافة الجهات المعنية بتنسيق مستمر خلال الساعات المقبلة حال الاحتياج إلى للتدخل.
 
وأوضح أنه سيتم المرور على محطات الصرف الصحي للاطمئنان على الجاهزية الكاملة لاستيعاب الأمطار فور هطولها، مشيرا إلى أن المحافظات تشهد استقرارا في الحالة الجوية عدا محافظتي مطروح والإسكندرية.
 
ولفت إلى أن وزير التنمية المحلية، وجه بسرعة معاينة العقارات التي تشكل خطورة دائمة والصادر لها قرارات إزالة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

خالد قاسم

الأمطار

تقلبات الطقس

اخبار الطقس



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