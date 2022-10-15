التنمية المحلية تنظم غدا برنامجا تدريبيا لسكرتيرى عموم محافظات الصعيد

كتب ــ على عبد الرحمن

تنظم وزارة التنمية المحلية اعتبارا من غد الأحد، ولمدة 4 أيام برنامجًا تدريبيًا لسكرتيرى عموم محافظات الصعيد عن "إدارة التغيير والإدارة بالنتائج وإدارة بيئة العمل"، بمقر الوزارة، وذلك لتعميم الممارسات الجيدة المطبقة فى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ويشارك فى البرنامج 10 من سكرتيرى العموم بمحافظات بنى سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادى الجديد و البحر الأحمر، وينفذ التدريب من خلال اتحاد البلديات الهولندى VNG بوصفه استشارى دعم تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذى ينفذ بالتعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولى.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن برنامج تدريب سكرتيرى العموم بمحافظات الصعيد، يأتى ضمن حزمة أوسع من خطة تعميم الممارسات الجيدة فى الإدارة المحلية التى طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث تستهدف هذه الحزمة قيادات العمل المحلى، وهم: نواب المحافظين، وسكرتيرى العموم، و سكرتيرى العموم المساعدين، و رؤساء المراكز و نوابهم، و تطبق خطة تعميم الممارسات كأولوية أولى على مستوى محافظات صعيد مصر، والمراكز المستفيدة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وكشف اللواء آمنة أهمية دورة إدارة التغيير فى دعم المهارات اللازمة لسكرتيرى عموم المحافظات، ورفع قدراتهم لتوجيه فِرق العمل فى كافة البرامج التنموية، والمبادرات فى المحافظات، لمواكبة وتحقيق التكيف الفَعَّال ودمجه فى أدوار منظومة العمل، وبما ينعكس على دعم المحافظات فى إدارة التغيير بشكل فعال، وتطبيق مجموعة الإصلاحات الهيكلية و المؤسسية بغرض تقديم خدمات افضل للمواطنين، وقيادة النقلة النوعية فى دور الادارة المحلية التى تستهدفها الوزارة على مستوى المراكز و القرى المستفيدة ايضا من برنامج تطوير الريف المصرى كنوع من التكامل نحو هدف واحد فى ظل سعى الحكومة لتوفير حياة كريمة لجميع المصريين فى المحافظات، موجها بالتركيز على الإطار التطبيقى خلال التدريب، وتقسيم النواب الى مجموعات عمل على الممارسات المطورة وأساليب تطبيقها بالمحافظات المستهدفة.

وأشار آمنة إلى أن حزمة الممارسات المطورة التى سيتم التدريب عليها وإعادة تطبيقها بالمحافظات المستهدفة، تتضمن عدة موضوعات منها: إدارة التغيير والإدارة بالنتائج وإدارة بيئة العمل، ومنظومة التخطيط المحلى المتكامل بالشكل المطور الذى تم تطبيقه فى محافظتى سوهاج وقنا، ومنظومة تحسين وتعظيم وحوكمة الايرادات المحلية وإدارة الأصول المملوكة للمحافظات، وتطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية خلال تنفيذ مشروعات الإدارة المحلية، ومنظومة التعاقدات والمتابعة المميكنة لاستثمارات الإدارة المحلية، ودمج المواطنين فى تخطيط ومتابعة المشروعات، ومنهجية دعم التكتلات الاقتصادية، وتطوير نظم ادارة التنمية الاقتصادية بالمحافظات.

وأضاف وزير التنمية المحلي، أن البرنامج التدريبى لسكرتيرى عموم محافظات الصعيد يستهدف تعزيز دورهم فى قيادة عملية التغيير التى تتطلبها خطة تعميم الممارسات، وإكسابهم مهارات إدارة التغيير والإدارة بالنتائج وإدارة بيئة العمل والادارة الاستراتيجية، حيث سيقود سكرتيرو العموم الاجراءات والترتيبات المؤسسية والتنظيمية المطلوبة تحت إشراف وبتوجيه المحافظين، خاصة متابعة ودعم تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة"، وقيادة عملية الحفاظ على الأثر التنموى الذى ستحققه هذه المبادرة وضمان استمرارية المرافق والمشروعات فى تقديم خدماتها للمواطنين، خاصة وأن مستقبل الإدارة المحلية مرهون بتطوير سياسات ومجالات ونظم عمل الإدارة المحلية و قياداتها .