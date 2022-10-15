التعليم تنظم غدا المعرض الفنى "رسالة أطفال مصر" لتعريف العالم بتغيرات المناخ

كتب ــ محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تنظيم معرض فنى تحت عنوان "رسالة أطفال مصر للعالم" لتعريف العالم بالتغيرات المناخية من خلال الرسم والأعمال الفنية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: تأتي الفعالية في إطار الاستعدادات التي تتم لاستضافة مصر للدورة (27) لمـؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) بمدينة شـرم الشيخ، ويحضر المعرض الفنى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالمتحف القومي للحضارة المصرية.