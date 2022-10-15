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التعليم العالى: لاصحة لحرمان الطلاب من دخول الامتحان بسبب عدم دفع المصروفات

السبت، 15 أكتوبر 2022 08:26 م
التعليم العالى: لاصحة لحرمان الطلاب من دخول الامتحان بسبب عدم دفع المصروفات التعليم العالى
محمد شرقاوى

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قال  الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالى والبحث العالمى، إنه لا صحة لحرمان أى طالب من دخول الامتحان بسبب عدم سداد المصروفات.
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن هناك صندوق رعاية اجتماعية يدفع أى مصروفات لأى طالب غير قادر على دفعها بسبب قهرى ومعه ما يثبت ذلك يستحق الدعم من الجامعات. 
 
وفى نفس السياق، بدأت الجامعات فى تلقى طلبات الطلاب للحصول على التكافل خلال العام الجامعى 2022 /2023 سواء بالإعفاء الكامل من المصروفات الدراسية أو الحصول على خصم أو الاعفاء من مصروفات المدن الجامعية.
 
وبدأت إدارات رعاية الشباب بكليات جامعة القاهرة فى الحصول وتلقى طلبات الطلاب الراغبين فى الحصول على الدعم من خلال صندوق التكافل حيث يهدف صندوق التكافل الاجتماعى لطلاب الجامعات إلى تحقيق الضمان الاجتماعى للطلاب بصورة المختلفة من تأمين أو رعاية اجتماعية، و المساهمة فى تنفيذ الخدمات للطلاب، والعمل على حل المشاكل التى تواجه الطلاب وتحويل بينهم وبين الاستمرار الهادئ فى دراستهم بسبب ظروفهم الاقتصادية الصعبة.

التعليم العالى

الدكتور عادل عبد الغفار

حرمان الطلاب من الامتحانات

دفع المصروفات الدراسية



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