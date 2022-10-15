التعليم: اختبار شهر للطلاب من السادس الابتدائى حتى ثانية ثانوى فى منهج أكتوبر

كتب محمود طه حسين

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اختبار شهر للطلاب من الصف السادس الابتدائي وحتى الثانى الثانوى العام، نهاية الشهر الجارى لمنح الطلاب درجات أعمال السنة، حيث أوضحت الوزارة أن كل ترم دراسى به 3 اختبارات الأول فى الشهر الجارى والثانى نوفمبر المقبل والاختبار الثالث نهاية الترم الأول.

وبشأن نظام التقييم، أوضح القرار أنه سيكون هناك ثلاث اختبارات في الفصل الدراسي الواحد: الاختبار الأول يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول من بداية كل فصل دراسي وتكون على مستوى المدرسة، الاختبار الثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني من بداية كل فصل دراسي وتكون على مستوى المدرسة.

اختبار نهاية الفصل الدراسي، يكون في نهاية الفصل الدراسي ويستهدف قياس نواتج التعلم في الفصل الدراسي بأكمله، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع درجات الاختبارين (الدرجة الأعلى في اختبار الشهر الأول أو الثاني) و(درجة اختبار نهاية الفصل الدراسي).

وأوضح أن الطالب في سنوات النقل سيكون توزيع درجاته في كل مادة كالتالي: 80% من درجة اختبار نهاية الفصل + 10% من درجة امتحان الشهر + 5% على المواظبة "الانضباط" + و5% على السلوك.