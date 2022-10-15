"التربية النوعية" بجامعة طنطا تستقبل الأطفال المشاركين بـ"جامعة الطفل"

الغربية فريق محافظات

استقبلت كلية التربية النوعية جامعة طنطا اليوم وفد من الأطفال المشاركين فى برنامج "جامعة الطفل" الذى تنظمه الجامعة، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك استكمالا لفعاليات المرحلة السادسة ضمن مبادرة "أطفال علماء لمستقبل أفضل"، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، والدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمةً المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتورة رانيا الإمام عميد الكلية.

وأوضح الدكتور محمود ذكى، أن برنامج جامعة الطفل يهدف إلى بناء عقول الأطفال فى عدد من المجالات منها البيئة والفيزياء والرياضيات والفنون وريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، لتغذية شغف الأطفال، مشيرًا إلى حرص الجامعة على دعم الأطفال النوابغ والمبتكرين من خلال تنفيذ برنامج جامعة الطفل،لدعم المهارات العلمية ورفع كفاءة طلاب المدارس وتنمية قدراتهم على مواجهة التحديات المستقبلية باعتبارهم علماء المستقبل.

وأشار الدكتور محمود سليم، إلى أن تفاعل الطلاب مع المجتمع الجامعى يساعد على تحديد أهدافهم المستقبلية من خلال دراستهم لمناهج علمية تتناسب مع فئاتهم العمرية في صورة أنشطة علمية وفنية فى بيئة تعليمية إبداعية ومبتكرة، كما يهدف إلى زيادة الوعى بالفرص التى يتيحها لهم التعليم العالى، ورفع تطلعات الأباء فى مستقبل أفضل لأبنائهم.

وعلى هامش فعاليات جامعة الطفل، تفقد د "سليم" متابعة عمل الجدارية الخاصة باليوبيل الذهبي لجامعة طنطا، والتي تتضمن إنجازات الجامعة فى الجمهورية الجديدة خاصة ماتم تحقيقه ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وأوضحت الدكتورة رانيا الإمام، أن اليوم قد تضمن استقبال حافل للأطفال وأولياء أمورهم حيث تم استقبال 45 طفلاً، ثم اصطحاب الاطفال في جولة لزيارة أقسام الكلية "الاقتصاد المنزلي، التربيه الفنية، الحاسب الآلي، الموسيقي، الاعلام" للتعرف علي أنشطه كل قسم ومجالاته.

أفاد الدكتور عبدالله خضر منسق عام جامعة الطفل بجامعة طنطا بأنه تم تنفيذ مجموعة من الأنشطة وورش العمل داخل كليات الجامعة تحت إشراف اساتذة متخصصين.

ومن جانبها أضافت الدكتورة إيمان شعبان منسق أنشطة جامعة الطفل بالكلية، أن الأطفال قد قاموا بتنفيذ عدد من الأنشطه الفنية في ورشة عمل تحت عنوان المناظر الطبيعية " "land scape ، حيث تم عرض نماذج مصورة لمجموعة من الأعمال الفنية وتطبيق تقنيات مختلفه للألوان المائية مثل "التدرج اللوني، خلط الألوان، تناثر الألوان، تزهر الألوان" وشارك الأطفال برسم تصوراتهم لمنظر طبيعي مع الاستفادة من التقنيات التي تعلموها.

شارك فى فعاليات اليوم، الدكتور أكرم نمير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبدالله خضر منسق عام جامعة الطفل بجامعة طنطا، والدكتورة إيمان شعبان منسق أنشطة جامعة الطفل بالكلية.

أعرب الأطفال وأولياء أمورهم في نهاية فعاليات اليوم عن سعادتهم البالغة بزيارة الكلية وإتاحة الفرصة لهم للاستفادة من خلال ورش العمل والأنشطة التي قاموا بتنفيذها.