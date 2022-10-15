اليوم السابع
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السبت، 15 أكتوبر 2022 07:38 م
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التخطيط تشارك فى حفل إطلاق "رحلة الطريق إلى قمة المناخ" للتوعية بالتغيرات المناخية

السبت، 15 أكتوبر 2022 07:05 م
التخطيط تشارك فى حفل إطلاق "رحلة الطريق إلى قمة المناخ" للتوعية بالتغيرات المناخية جانب من اللقاء
كتبت أسماء أمين

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شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها أميرة حسام معاون الوزيرة لشئون التنمية المستدامة في حفل إطلاق "رحلة الطريق إلي قمة المناخ" للتوعية بالتغيرات المناخية في ظل استضافة جمهورية مصر العربية لقمة المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، والتي أسسها الناشط البيئي وأول عربي يسجل رقم قياسي في موسوعة جينيس على مركبة كهربائية المغامر المصري "علي عبده" أحد خريجي مبادرة "كن سفيرًا للتنمية المستدامة" التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وينفذها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة. 
 
وأكدت أميرة حسام على دعم مبادرة كن سفيرًا لخريجيها ومساعدتهم في تحويل أفكارهم إلى مشروعات مطبقة، سواء بالتوجيه والإرشاد أو الإنضمام في حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. وسوف تشارك مبادرة كن سفيرًا في رحلة الطريق إلى قمة المناخ من خلال تنسيق مشاركة خريجي المبادرة في جميع محافظات الجمهورية التي ستتوقف عندها الرحلة وتقديم محاضرات توعوية وأنشطة تعليمية، وذلك لتوطين أهداف التنمية المستدامة. 
 
وتعد مبادرة "رحلة إلى قمة المناخ" هي الأولي من نوعها في العالم، والتي تتضمن استخدام رياضة المحركات الكهربائية لخدمة أهداف بيئية، وتنطلق الرحلة من أبو سمبل بأسوان حتى مدينة شرم الشيخ مرورًا بجميع محافظات الجمهورية، وتستمر لـ ٣٠ يومًا- كأطول رحلة في العالم على دراجة كهربائية والتي يهدف الي تسجيلها بموسوعة جينيس للأرقام القياسية. وتهدف المبادرة إلى تشجيع الشباب على المشاركة بالجهود المختلفة للتصدي لتغير المناخ والتوعية بالتغيرات المناخية والترويج لاستضافة مصر لقمة المناخ cop27 بشرم الشيخ.  
 
شارك في رعاية وإطلاق رحلة الطريق إلى قمة المناخ ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة البيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومشروع الخدمات المستدامة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وبنك أبو ظبي التجاري، وشركة مراكز.
 
 
 

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