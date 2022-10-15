التحريات تكشف ملابسات مصرع سائق سقط فى بيارة صرف صحي بالطالبية

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في مصرع سائق نتيجة سقوطه في بيارة صرف صحي بمنطقة الطالبية، واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، وأكدوا أن السائق اختل توازنه وسقط بالبيارة، خلال محاولته الحصول على خرطوم خاص بتفريغ حمولة السيارة قيادته.

وقررت النيابة العامة التصريح بدفن الجثة، وباشرت التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص في بيارة صرف صحي بالطالبية.

انتقل رجال المباحث بإشراف المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية إلى محل الواقعة، وتبين أن سائق اختل توازنه وسقط بالبيارة، أثناء تفريغ حمولة سيارة صرف صحى، وتم انتشال الجثة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.