اليوم السابع
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البنتاجون يكشف عن محتوى حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا

السبت، 15 أكتوبر 2022 05:00 ص
البنتاجون يكشف عن محتوى حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا البنتاجون - أرشيفية
وكالات

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كشف البنتاجون عن محتويات حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا بقيمة 725 مليون دولار، التي أعلن عنها الجمعة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتتضمن حزمة المساعدات الجديدة ما يلي:

أكثر من 200 عربة مدرعة من نوع Humvee

ذخيرة إضافية لراجمات الصواريخ HIMARS23

ألف قذيفة للمدفعية من عيار 155 ملم

500 قذيفة موجهة عالية الدقة للمدفعية

5 آلاف أنظمة مضادة للدبابات

صواريخ HARM المضادة للراداراتالأسلحة النارية

المواد الطبية

وأشار البنتاجون إلى أن إجمالي حجم المساعدات العسكرية التي قدمتها واشنطن لأوكرانيا، بلغ 18.2 مليار دولار.


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