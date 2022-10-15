البنتاجون يكشف عن محتوى حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا

كشف البنتاجون عن محتويات حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا بقيمة 725 مليون دولار، التي أعلن عنها الجمعة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وتتضمن حزمة المساعدات الجديدة ما يلي:
أكثر من 200 عربة مدرعة من نوع Humvee
ذخيرة إضافية لراجمات الصواريخ HIMARS23
ألف قذيفة للمدفعية من عيار 155 ملم
500 قذيفة موجهة عالية الدقة للمدفعية
5 آلاف أنظمة مضادة للدبابات
صواريخ HARM المضادة للراداراتالأسلحة النارية
المواد الطبية
وأشار البنتاجون إلى أن إجمالي حجم المساعدات العسكرية التي قدمتها واشنطن لأوكرانيا، بلغ 18.2 مليار دولار.
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