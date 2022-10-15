البنتاجون يكشف عن محتوى حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا

وكالات

كشف البنتاجون عن محتويات حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا بقيمة 725 مليون دولار، التي أعلن عنها الجمعة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتتضمن حزمة المساعدات الجديدة ما يلي:

أكثر من 200 عربة مدرعة من نوع Humvee

ذخيرة إضافية لراجمات الصواريخ HIMARS23

ألف قذيفة للمدفعية من عيار 155 ملم

500 قذيفة موجهة عالية الدقة للمدفعية

5 آلاف أنظمة مضادة للدبابات

صواريخ HARM المضادة للراداراتالأسلحة النارية

المواد الطبية

وأشار البنتاجون إلى أن إجمالي حجم المساعدات العسكرية التي قدمتها واشنطن لأوكرانيا، بلغ 18.2 مليار دولار.